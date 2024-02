Portuguesa vence o Guarani e entra na zona de classificação do Paulistão

Neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa recebeu o Guarani e venceu por 1 a 0. O gol da vitória no Estádio do Canindé foi marcado por Giovanni Augusto.

Com a vitória, a Lusa assumiu a segunda colocação do Grupo A, agora com sete pontos, e está dentro da zona de classificação para a próxima fase do torneio. Já o time de Campinas continua na lanterna do Grupo B, com cinco pontos.

O próximo compromisso da Portuguesa está marcado para domingo, às 18h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. O do Guarani será contra o São Paulo, no mesmo dia, horário e campeonato.