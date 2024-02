Palmeiras terá Veiga no banco, e Maycon desfalca o Corinthians; veja escalações

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o clássico deste domingo na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Para a partida, o técnico Abel Ferreira terá Raphael Veiga no banco de início, devido a uma infecção ocular recente. Já António Oliveira vai ter o desfalque de Maycon, que sentiu incômodo muscular diante do Botafogo-SP, e a entrada de Fausto Vera.

Como desfalques, o Palmeiras segue com as baixas dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do lateral Mayke, com lesão na coxa direita.

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Piquerez; Endrick e Flaco López.