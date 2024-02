Palmeiras superou o Corinthians com facilidade em último encontro na Arena Barueri; relembre

Em 2022, o Palmeiras não pôde utilizar o Allianz Parque na quarta rodada do Campeonato Brasileiro por conta de um show. Assim como neste final de semana, a saída foi utilizar a Arena Barueri.

No primeiro derby disputado no estádio, o Palmeiras entrou em campo com força máxima, frente a um Corinthians completamente desfalcado. O Timão enfrentaria o Boca Juniors, pela fase de grupos da Libertadores, apenas dois dias depois e não contou com nomes de peso.

Dentro de campo, o Verdão sobrou. Os mandantes abriram o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com Gustavo Gómez. Pouco depois, aos 19, foi a vez de Rony balançar as redes. Depois do intervalo, Dudu deu números finais ao jogo.

Dos jogadores que foram titulares na partida, apenas três não vão jogar neste domingo: o volante Danilo (vendido para o futebol inglês), o atacante Gabriel Verón (atualmente no Cruzeiro) e Dudu (lesionado). Entre os marcadores, Gómez será titular, enquanto Rony deve começar no banco, com grande possibilidade de entrar durante o clássico.

Neste domingo, Palmeiras e Corinthians se enfrentam a partir das 18h (de Brasília). O Alviverde é o líder do Grupo A, com 17 pontos, enquanto o Timão ocupa a lanterna no Grupo C, com apenas nove.