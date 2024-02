Palmeiras bate marca de 29 mil ingressos vendidos e supera recorde na Arena Barueri

O atual bicampeão Paulista entra em campo daqui a pouco ?#AvantiPalestra #PALxCOR pic.twitter.com/8NQtmI5abd

? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 18, 2024

Sem o Allianz à disposição, o clássico é o segundo jogo do Verdão na Arena Barueri nesta temporada. O primeiro foi contra o Ituano, pela sexta rodada do Estadual. Na ocasião, o time comandado por Abel Ferreira venceu por 2 a 0, com um público de 8.979 torcedores.

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em Barueri uma única vez: pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Verdão levou a melhor e venceu por 3 a 0 com gols de Gustavo Gómez, Rony e Dudu.

Invicto no Paulistão, o Palmeiras lidera o Grupo B, com 17 pontos. Até o momento, são cinco vitórias e dois empates. E seu último compromisso, o verdão venceu o São Bernardo por 1 a 0, no Estádio Primeiro de Maio.