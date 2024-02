No Derby, recém-chegado António Oliveira encara trabalho longevo de Abel Ferreira

Se Abel tem muito tempo de casa no Palmeiras, o oposto ocorre com António Oliveira no Corinthians. O profissional que dirigiu o Cuiabá na última temporada tem apenas dois jogos à beira do campo no Timão, tendo vencido ambos (Portuguesa e Botafogo-SP).

Apesar do pouco tempo no Alvinegro, António foi capaz de organizar minimamente a equipe e estabelecer um padrão de jogo inicial. Além disso, o treinador vem trabalhando para recuperar a confiança de jogadores que há pouco tempo estavam em baixa, como Maycon e Yuri Alberto.

Internamente, o Corinthians está mais "leve" com a chegada do português. Os atletas estão comprando a ideia do comandante, que faz questão de valorizar todo o elenco nas entrevistas coletivas e potencializar o conjunto.

O Derby deste domingo será o primeiro clássico de António como técnico do Corinthians. Apesar do pouco tempo de trabalho, existe a expectativa da equipe voltar a competir contra o maior rival e, quem sabe, vencer o Verdão depois de mais de dois anos de jejum.