Monaco é derrotado pelo Toulouse em casa e perde chance de assumir vice-liderança do Francês

No geral o confronto foi equilibrado, com boas oportunidades de gol para ambos os lados. Mesmo jogando em casa, o Monaco saiu atrás do marcador. Aos 41 minutos, Vicent Sierro acertou cobrança de falta e anotou o primeiro gol do Toulouse.

Precisando do resultado, o Monaco se lançou ao ataque no segundo tempo e, aos três minutos, empatou o duelo, com gol de Akliouche.

Após o gol de empate, a partida ficou aberta, e ambos os times desenvolveram chances de gol. Aos 25 minutos, o Toulouse voltou a frente do placar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Logan Costa balançou as redes para os visitantes pela segunda vez.

O Monaco ainda tentou chegar ao gol de empate nos minutos finais da partida. Todavia, o Toulouse soube se fechar bem e segurou o resultado, saindo de campo com os três pontos conquistados.