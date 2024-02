Milan toma goleada do Monza e fica 11 pontos atrás da líder Inter no Italiano

Na tarde deste domingo, Monza e Milan se enfrentaram no Stadio Brianteo, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Pessina, Dany Mota, Bondo e Maldini, o time da casa goleou. Giroud e Pulisic marcaram para a equipe visitante.

A vitória levou o Monza aos 33 pontos, ocupando a 11ª posição do Campeonato Italiano. Já os visitantes continuam com 52 pontos, na terceira colocação, 11 atrás da líder Inter de Milão.

O Monza volta a campo apenas no sábado, às 14h (de Brasília), contra a Salernitana, pelo Campeonato Italiano. O Milan, por sua vez, tem como próximo desafio o Rennes, na quinta-feira, às 14h45, pelo jogo de volta da primeira fase eliminatória da Liga Europa.