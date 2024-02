Internacional vira sobre o Novo Hamburgo e retoma liderança do Gaúcho

O Internacional dormiu na vice-liderança do Campeonato Gaúcho, mas voltou à ponta com uma vitória de virada contra o Novo Hamburgo neste domingo. Pela nona rodada, os colorados saíram atrás no Estádio do Vale, porém venceram por 3 a 1, com gols de Alan Patrick, Enner Valencia e Wanderson. Luam Parede marcou para os mandantes.

De volta à liderança, o Internacional, que tem 22 pontos, terá um confronto direto pela primeira colocação no clássico contra o Grêmio, vice com dois a menos. O primeiro Grenal de 2024 será no domingo, às 18h (de Brasília), no Beira-Rio.