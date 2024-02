Hugo perde espaço no Corinthians com chegada de António Oliveira

O lateral esquerdo Hugo perdeu espaço no Corinthians com a chegada do técnico António Oliveira, que vem dando prioridade para Caetano, zagueiro de origem, no setor. O beque atuou de forma improvisada nas vitórias contra Portuguesa (2 a 0) e Botafogo-SP (4 a 1).

Hugo foi contratado ainda em 2023 por Duilio Monteiro Alves, presidente anterior. A chegada do jogador foi aprovada por Mano Menezes, técnico que deixou o clube após sequência de cinco derrotas seguidas no Campeonato Paulista.

Uma das primeiras medidas de António ao assumir o Corinthians foi sacar Hugo da equipe titular. Diego Palacios, contratado para ser o nome da posição, está no departamento médico pois machucou o joelho logo em sua estreia, na derrota por 1 a 0 para o São Bernardo.