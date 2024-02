Hayner leva o terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o São Bernardo

O Santos tem mais uma baixa certa para o próximo compromisso no Campeonato Paulista. Neste domingo (18), o lateral Hayner recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Novorizontino e, assim, cumpre suspensão automática na próxima rodada.

Dessa forma, o jogador de 28 anos não fica à disposição do técnico Fábio Carille para o embate diante do São Bernardo, no próximo domingo (25), às 11 horas (de Brasília), no Morumbis. O duelo será válido pela décima rodada do Paulistão.

A tendência, portanto, é que Aderlan e Felipe Jonatan sigam como os titulares do time. Vale lembrar que o jovem Kevyson sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e também lesão do menisco do joelho esquerdo e será ausência para a sequência da temporada.