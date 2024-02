Giro dos Estaduais: Vitória bate Bahia em clássico; Atlético-GO, Goiás e Criciúma também vencem

Neste domingo, entraram em campo tradicionais clubes do futebol brasileiro pelos seus respectivos estaduais. Em clássico marcado por viradas, o Vitória ganhou do Bahia. No Campeonato Goiano, o Goiás ganhou do Iporá e o Atlético-GO, diante da Jataiense, garantiu mais três pontos. No Catarinense, o Criciúma bateu o Inter de Lages.

Campeonato Baiano

Pela sétima rodada do Baiano, o Vitória recebeu o Bahia e ganhou por 3 a 2. Os mandantes abriram o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com Osvaldo. O Bahia conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Thaciano marcou aos 16 minutos e Everton Ribeiro aumentou aos 42.