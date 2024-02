Futuro reforço do Palmeiras brilha, Santos perde, e Novorizontino passa o São Paulo no Paulistão

Na próxima rodada, portanto, o Santos enfrenta o São Bernardo, às 11 horas (de Brasília) de domingo (25), no Moumbis. No sábado, o Novorizontino encara o Água Santa, a partir das 16 horas, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O jogo entre Santos e Novorizontino

Com forte apoio do seu torcedor, o Santos chegou com perigo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cobrança de lateral, Morelos ganhou do defensor e mandou para o meio da área, onde estava João Schmidt, que tentou de primeira, mas pegou fraco na bola.

A resposta do Novorizontino aconteceu sete minutos mais tarde. Waguininho recebeu de Renato Palm no meio, ganhou a dividida com Joaquim, e a bola chegou até Rômulo. O camisa 10 deu bom passe para Neto Pessoa, que dominou, invadiu a área e chutou forte para abrir o placar na Vila Belmiro.

Ainda na etapa inicial, o Tigre levou perigo aos 32 minutos. Rômulo recebeu no meio e encontrou bom passe para Waguininho, que tocou na saída de João Paulo, mas acertou a trave. Aos 39, Rômulo recebeu lançamento de Chico, ganhou de Joaquim e chutou com força para ampliar a vantagem dos visitantes.

Na busca para diminuir, o Santos chegou com Guilherme, aos 45 minutos, em chute de fora da área, que subiu demais e saiu rente ao travessão. Já o Tigre quase anotou o terceiro aos 49, em cruzamento de Willean Lepo desviado por Waguininho e finalizado por Rafael Donato, na pequena área, mas pela linha de fundo.