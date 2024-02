Em atuação apagada, Real Madrid empata com Rayo Vallecano e tropeça no Espanhol

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Real Madrid inaugurou o placar. Valverde encontrou Joselu livre na grande área, que bateu de primeira para vencer o goleiro adversário. Em um primeiro momento, o gol foi anulado devido à posição do espanhol. Todavia, foi validado após revisão do VAR.

O Rayo Vallecano não sentiu o gol marcado pelo Real Madrid e, aos 27 minutos, empatou o confronto. Em cobrança de pênalti, De Tomás deixou tudo igual para os donos da casa.

O ritmo equilibrado continuou na etapa final. As duas equipes se estranharam durante o segundo tempo e, já nos acréscimos, o lateral do Real Madrid, Carvajal, foi expulso após acertar uma cotovelada no adversário.

Mesmo com chances para ambos os lados, o empate persistiu no placar, e as equipes deixaram o gramado com um ponto conquistado.