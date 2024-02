Dupla brasileira do porto, Galeno e Evanilson exaltam Hulk: "Fez uma grande história"

Galeno e Evanilson, dupla brasileira de ataque do Porto, exaltaram a história de Hulk pela equipe portuguesa. Em entrevista divulgada pelo clube, que foi ao ar neste domingo, os atletas explicaram a importância do jogador do Atlético-MG para os brasileiros do time europeu.

Evanilson destacou a grandeza de Hulk pelo Porto, afirmando que a história do atleta no clube português motiva os demais jogadores brasileiros.

"O Hulk fez uma grande história no Porto, pelo grande jogador que é e pelos títulos que conquistou aqui. Isso foi muito importante pra gente, olhar o que ele fez ajuda", disse Evanilson.