Coritiba x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Coritiba e Athletico-PR entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, para mais um Atletiba. O confronto é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. As duas equipes vão protagonizar um verdadeiro jogo de seis pontos, já que ambas estão no topo da tabela.

ONDE ASSISTIR

O canal NSports (Youtube) fará a transmissão do confronto.