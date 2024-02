Corinthians ganha do Cruzeiro em Itaquera e conquista o tri da Supercopa feminina

O Corinthians se sagrou tricampeão da Supercopa do Brasil Feminina neste domingo, ao derrotar o Cruzeiro na decisão por 1 a 0, na Neo Química Arena. O gol do título corintiano foi anotado por Duda. A equipe mineira chegou a balançar as redes duas vezes, mas os tentos foram anulados pelo VAR.

Apenas o Corinthians teve o privilégio de conquistar o título da Supercopa. O torneio conta com apenas três edições em sua história, todas conquistadas pelo Timão. O atual campeão do Campeonato Brasileiro passou pela Ferroviária na semifinal do torneio.

O Cruzeiro se despediu de sua primeira participação na competição com o vice-campeonato. Na semifinal, a equipe mineira eliminou o Flamengo.