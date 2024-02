No camarote, Neymar acompanha vitória do Al-Hilal: 'Feliz em voltar'

O Al-Hilal administrou sua vantagem na liderança do Campeonato Saudita, neste domingo. Na Kingdom Arena, com dois gols feitos por Mitrovic, o time venceu o Al-Raed por 3 a 1. Neymar, presente no estádio, viu seu time alcançar a 22ª vitória consecutiva na temporada. Durante a partida, o brasileiro gravou um vídeo no camarote, afirmando estar feliz em voltar.

Com 20 jogos no campeonato nacional, o Al-Hilal contabiliza 56 pontos. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, detém a vice-liderança com 49 pontos. O Al-Raed, por sua vez, soma 19 pontos e permanece na 14ª colocação.

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Hilal volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Sepahan, na Kingdom Arena, às 15h (de Brasília). Já o Al-Raed, nesta sexta-feira, pega o Al-Riyadh, no Estádio Prince Faisal bin Fahd, às 11h, pelo Campeonato Saudita.