Com dois gols de Hojlund, United vence Luton Town e encosta na parte de cima do Inglês

No Estádio Kenilworth Road, o Manchester United venceu o Luton Town por 2 a 1, neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O clube, assim, diminui a diferença para três pontos, em relação ao quinto colocado Tottenham, que perdeu nesta rodada.

Com o triunfo, o Manchester United contabiliza 44 pontos e permanece na sexta colocação. O Tottenham, derrotado pelo Wolverhampton, tem 47. O Luton Town, por sua vez, soma 20 pontos e continua na 17ª colocação, colado na zona de rebaixamento.

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o United volta a campo no sábado para enfrentar o Fulham, no Old Trafford, às 12h (de Brasília). Já o Luton Town, nesta quarta-feira, pega o Liverpool, no Anfield, às 16h30.