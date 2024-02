CBDA faz balanço positivo da campanha brasileira no Mundial

Neste domingo, o Brasil encerrou sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos, que foi disputado em Doha, no Catar. Com 60 atletas participantes, uma medalha e sete vagas olímpicas conquistadas, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) avaliou positivamente o desempenho do país na competição.

O principal destaque do Brasil foi nas águas abertas. Ana Marcela Cunha conquistou o bronze nos 5 km, única medalha do país no Mundial. A nadadora, ao lado de Viviane Junglut, conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris na maratona aquática.

"Saímos do Campeonato Mundial com saldo bastante positivo. Duas vagas olímpicas e uma medalha nas Águas Abertas, revezamentos classificados e resultados importantíssimos de uma nova geração que estamos trabalhando nos cinco esportes aquáticos. Gostaria de parabenizar todos os atletas e membros das comissões técnicas que se empenharam muito para representar o Brasil de maneira brilhante", disse o presidente da CBDA e chefe de missão em Doha, Luiz Fernando Coelho.