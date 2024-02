Carille prevê mais liberdade a Pituca e detalha opções para criação no Santos

"Vou falar do Pituca, mas poderia falar do grupo todo, que é muito bom. É um cara que acompanho desde o Botafogo de Ribeirão Preto antes de vir para o Santos. Depois, enfrentamos bastante, eu no Corinthians e ele aqui. Depois, lá no Japão, vi bastante durante um ano e meio. Já sabia desse perfil positivo dele, uma liderança quieta, mas importante pela atitude e comportamento. Estou muito feliz em trabalhar com ele", continuou.

As opções do Santos para o setor de criação

Apesar do bom jogo de Pituca, o Santos teve dificuldades para criar oportunidades de perigo na partida desta tarde. Sem Cazares e Giuliano, ainda lesionados, Carille já testou Nonato e Otero na função de armadores da equipe, mas parece ainda não ter encontrado a opção mais o agrade. O comandante alvinegro comentou sobre a situação e reforçou que "os caras pensantes" são a dupla machucada.

"Temos jogadores com características diferentes. O Nonato, que eu já testei ali, mas é um cara que gosta de vir de frente com a bola, não gosta de jogar de costas. Penso que o Willian, pelo jogo que fez contra o São Paulo e movimentação de hoje, pode, com treinamento, mais explicações e o grupo entender melhor como são as características dele, o Willian pode dar uma resposta melhor, junto com Morelos e Julio [Furch]. Os meias mesmo que temos no grupo hoje, os caras pensantes e que direcionam o jogo, são Cazares e Giuliano. O restante, temos que achar alternativas para o que vamos enfrentar contra os adversários", finalizou.