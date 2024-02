Carille analisa derrota do Santos e não vê dupla de ataque como responsável

"Nosso time teria que estar mais concentrado no jogo, mas isso também vem do desgaste e da sequência, que tem sido muito boa, com saldo muito positivo. Vamos trabalhar e conscientizar todo o grupo do que precisamos fazer dentro de campo", completou Carille.

Mesmo com o revés, o Santos segue na liderança do Grupo A, com 19 pontos. O clube já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista.

Agora, o Peixe terá semana livre para descansar e trabalhar antes do próximo compromisso, contra o São Bernardo, às 11 horas (de Brasília) de domingo (25), no Morumbis.