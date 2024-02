Brasileiro Yago Mateus celebra título da Copa da Sérvia: "Feliz por tudo que estou vivendo"

Brateeee @yagomateus02 ?????#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/yvnxoU8aCu

Uma reação espetacular dos visitantes no último quarto chegou a ameaçar a vitória do Estrela Vermelha, que entrou no último período com 16 pontos de vantagem. Yago colaborou com 13 pontos, quatro assistências e três rebotes em apenas 19 minutos em quadra. Ao final, a comemoração foi nos braços da torcida.

"É incrível! Desde o primeiro contato com eles, desde o momento que assinei, me mandam muitas mensagens. No começo, não foi nada fácil. O basquete é de um nível diferente, são jogadores diferentes. Precisei me adaptar e não estava muito bem. Mas continuaram me apoiando e, agora, estão me apoiando ainda mais. Gosto disso, gosto de ter os fãs do lado, me sinto mais feliz e confiante", afirmou.

Yago já está a caminho do Brasil para se apresentar à Seleção nesta segunda-feira, em São Paulo, para os treinos visando os dois jogos contra o Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025.