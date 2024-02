Bayern perde de virada e vê Leverkusen disparar na liderança do Campeonato Alemão

Na tarde deste domingo, o Bayern de Munique visitou o Bochum, no Estádio Vonovia Ruhrstadion, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, e perdeu por 3 a 2. Os gols da equipe mandante foram marcados por Asano, Schlotterbeck e Stoger, enquanto Musiala e Kane descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Munique manteve a segunda colocação da competição com 50 pontos, mas viu o Leverkusen, que venceu na rodada, ampliar sua vantagem na liderança para oito pontos. O Bochum, por sua vez, chegou aos 25 pontos e pulou para a 11ª posição.

O Bochum volta a campo apenas no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), contra o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão. O próximo compromisso do Bayern é pela mesma competição e no mesmo dia, mas às 14h30, diante do RB Leipzig.