Autora do gol do título do Corinthians, Duda comemora tricampeonato da Supercopa

"É surreal a gente viver isso aqui. Parece rotina mas cada dia que estamos aqui é mais emocionante, mais vibrante. Só tenho a agradecer, à Deus, minha família, cada atleta e comissão, o Corinthians de modo geral, por poder proporcionar isso para cada atleta aqui dentro. Mais um ano começando com o pé direito, com título. Vai ser assim, o Corinthians vai brigar novamente por tudo. Foi um jogo gostoso, até o final, com VAR, mas graças a deus a gente pôde sair com o título novamente", comentou Duda.

Além de Duda, a atacante do Corinthians Milene também comemorou o título do Timão e exaltou o trabalho de Lucas Piccinato, técnico da equipe.

"Isso mostra a força que é o Corinthians, um trabalho novo, totalmente diferente. A cada dia ele (Piccinato) consegue impor o pensamento dele, e dentro de campo a gente tenta desfrutar o máximo. Começar o ano com título é maravilhoso", disse Milene.

Byanca Brasil, craque do Cruzeiro, se mostrou orgulhosa pelo vice-campeonato do Cruzeiro.

A atleta ressaltou o quanto o apoio dos clubes e a visibilidade são fundamentais para o futebol feminino.