Atuações de Douglas Costa e Marquinhos contra o Madureira geram otimismo no Fluminense

A vitória do Fluminense sobre o Madureira por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, teve duas novidades. Douglas Costa fez seu primeiro jogo como titular, enquanto o recém-chegado Marquinhos estreou com a camisa do Fluzão.

O experiente Douglas Costa, de 33 anos, e o jovem Marquinhos, de 20 anos, são mais duas opções do Fluminense para o ataque. Um setor, por sinal, que está mais encorpado. O auxiliar Eduardo Barros, que comandou o time no lugar do suspenso Fernando Diniz, elogiou a dupla.

"São dois jogadores que vão nos ajudar muito no decorrer da temporada. Douglas Costa tem uma carreira que dispensa apresentações. Marquinhos é mais um dos jovens valores do futebol brasileiro", iniciou Eduardo Barros.