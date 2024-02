Após apresentar quadro de febre, Allan, do Flamengo, é diagnosticado com dengue

O Flamengo anunciou neste domingo que o meia Allan foi diagnosticado com dengue. O atleta apresentou quadros de febre e mialgia nos últimos dias, e os exames confirmaram a doença.

"O atleta Allan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, que confirmaram diagnóstico de dengue", escreveu o perfil oficial do Flamengo na plataforma "X".

Com isso, Allan desfalcará o Flamengo no próximo compromisso da equipe, que acontece nesta terça-feira. O Rubro-Negro encara o Boavista, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã.