Apesar de pouca minutagem, Gustavo Silva está nos planos da diretoria do Corinthians

Na última sexta-feira, Gustavo ainda ganhou mais uma concorrência com a chegada de Pedro Henrique, ex-Internacional. O camisa 15 atua como ponta, podendo ocupar os dois lados do campo, assim como Mosquito.

No Corinthians desde 2019, Gustavo Silva passou por alguns empréstimos e começou a se destacar no Timão a partir do segundo semestre de 2020. No final de 2022, o atleta sofreu lesão ligamentar no joelho e desde então não retomou o nível que o torcedor espera.