Aos 57 anos, diretor executivo de futebol do Coritiba morre por infarto

Veja a nota oficial do Coritiba na íntegra:

Com profunda tristeza, o Coritiba informa e lamenta o falecimento do diretor executivo de futebol, José Domingos Chávare Junior, aos 57 anos, às 8h49 da manhã deste domingo, 18 de fevereiro de 2024.

Nascido em Americana, interior do estado de São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1966, Chávare, como era conhecido, relatou fortes dores no peito e respiração ofegante no seu apartamento em Curitiba.

Após chegar ao Hospital Nossa Senhora das Graças, às 7h17, e realizar todos os procedimentos médicos aplicáveis, faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio.

O velório e sepultamento serão informado nas próximas horas. O Coritiba se solidariza com família, colegas de trabalho e amigos neste momento de dor.