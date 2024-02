António Oliveira valoriza esforço dos jogadores após empate no Derby: "Essa é a cultura do Corinthians"

O técnico António Oliveira valorizou o esforço dos jogadores do Corinthians após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, neste domingo. O Timão sofreu dois gols do rival e buscou a igualdade nos minutos finais do Derby.

"O adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como equipe guerreira, batalhadora, nunca desistimos. Essa é a cultura do Corinthians. Eu, como técnico, diretoria e torcedores estamos muito orgulhosos deles", comentou António em entrevista coletiva.

O comandante reconheceu que o Corinthians cometeu algumas falhas no primeiro tempo, mas valorizou a imposição da equipe na reta final de jogo, com desvantagem no placar e numérica, já que Cássio foi expulso e Yuri Alberto deixou o gramado com dores na costela.