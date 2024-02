???????Alexander Barboza lamenta vacilo do Botafogo e diz: "É uma derrota que tem de doer"

O Botafogo sofreu uma dura derrota perto de iniciar a "missão Libertadores". Neste domingo, o Fogão perdeu para o Vasco por 4 a 2, no Estádio Nilton Santos, e se complicou no Campeonato Carioca. O zagueiro argentino Alexander Barboza fez um discurso contundente após o revés.

"É uma derrota que tem de doer, tem de doer muito. É um sentimento ruim perder um clássico. Tem de sentir essa dor hoje e, a partir de amanhã, pensar na Libertadores. Tratar de esquecer rapidamente o que foi hoje. Fizemos coisas boas, certamente, mas também muitas coisas ruins. Lamentavelmente, perdemos na nossa casa", declarou Barboza, ao canal GOAT.

O Botafogo iniciou bem o clássico e saiu na frente com Eduardo, mas o Vasco empatou ainda no primeiro tempo. A etapa final do Fogão, contudo, foi desastrosa. O time levou um gol com 28 segundos. Depois, viu o rival ampliar duas vezes e abrir 4 a 1. Eduardo ainda diminuiu com um golaço de bicicleta.