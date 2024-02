Yuri Alberto marca em 3 dos últimos 4 jogos do Corinthians e quer dar a volta por cima

O crescimento no desempenho de Yuri Alberto coincide com a chegada de Pedro Raul. Mesmo com a lesão do ex-Vasco, o atacante tem um jogador para disputar posição, algo que dificilmente aconteceria com Arthur Sousa, destaque da conquista da última Copinha.

Para ampliar a sequência positiva, o camisa 9 tem o Palmeiras como próximo adversário, às 18h (de Brasília) desse domingo, na Arena Barueri. Ainda na lanterna do Grupo C, o Corinthians está com nove pontos.