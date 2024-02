Vasco entra com pedido de impugnação de jogo contra o Fluminense

O Vasco entrou em rota de colisão com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro após o clássico contra o Fluminense. Os cruzmaltinos se sentiram prejudicados pela arbitragem de Bruno Mota Correia e entraram com um pedido de impugnação da partida.

O clube soltou uma nota em suas redes sociais.

"O Vasco da Gama reitera seu compromisso de trabalhar em parceria com clubes e federações na melhoria da qualidade da arbitragem de forma perene e sustentável pelo bem do futebol e Campeonato Carioca. No sentido de corrigir equívocos de forma transparente e justa, informa que protocolou no TJD pedido de impugnação da partida contra o Fluminense a fim, prioritariamente, de anular os efeitos dos cartões aplicados, em desacordo com as regras, que geraram consequências danosas ao clube", escreveu.