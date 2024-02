Técnico do Tottenham desmente rumores de possível ida ao Liverpool

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Ange Postecoglou desmentiu que ela seria uma das possíveis opções para o comando técnico do Liverpool. O australiano era torcedor do clube de Anfield na infância e poderia assumir o clube no meio do ano, com a saída de Jurgen Klopp. Apesar disso, Postecoglou confirmou que tem um longo caminho a percorrer com o Tottenham:

"Ainda temos um longo caminho a percorrer em termos do futebol que queremos jogar, da equipe que queremos ser e do elenco que queremos ter." disse.

Postecoglou chegou ao Tottenham no dia 6 de junho do ano passado e impressionou a Inglaterra com seu futebol ofensivo, algo que o Spurs não tinha desde 2020. Desde que assumiu, a equipe marcou ao menos um gol em todos 24 os jogos do Campeonato Inglês.