Super Rugby Américas marca início de preparação do Brasil por vaga na Copa do Mundo

A liga é a oportunidade única para os atletas brasileiros enfrentarem os principais atletas das Américas e encarada também como o início da preparação para a Copa do Mundo de Rugby 2027. Afinal, os Cobras contam com a base da seleção que disputará as eliminatórias a partir deste ano e buscará a inédita classificação para uma das maiores competições esportivas do planeta.

"O Super Rugby Américas oferece jogos de altíssimo nível para os nossos atletas. Será uma temporada muito intensa e queremos desenvolver o time que jogará as eliminatórias da próxima Copa do Mundo", afirma o treinador dos Cobras, o neozelandês Josh Reeves.

Além de Reeves, a comissão técnica conta ainda com o uruguaio Emiliano Caffera, treinador da seleção brasileira. No elenco de 36 atletas, a dupla procurou montar um time que mesclasse juventude e experiência, além de trazer o reforço de seis atletas estrangeiros (cinco argentinos e um colombiano) exclusivamente para a competição.