Stephanie Balduccini fica em sexto no Mundial nos 100m livre; Brasil classifica revezamento para Paris

A jovem Stephanie Balduccini participou da final dos 100m livre em sua primeira experiência no Campeonato Mundial de Desportes Aquáticos. Na competição realizada em Doha, no Catar, a brasileira fez a melhor marca pessoal nesta sexta-feira, mas não conseguiu entrar no pódio.

Stephanie Balduccini nadou os 100m livre em 54s05, conseguindo a sexta colocação. A holandesa Marrit Steenbergen faturou o ouro na prova, seguida por Siobham Haughey, de Hong Kong, e Shauna Jack, da Austrália.