Sporting é a equipe que mais marcou gols em 2024

O Sporting faz grande temporada e ocupa a segunda colocação do Campeonato Português com os mesmos 52 pontos que o líder Benfica, entretanto, possui um jogo a menos. Além disso, segundo o Sofascore, os Leões são o time com mais gols no mundo em 2024.

Em nove jogos até então, a equipe portuguesa já marcou 36 gols. Neste período, o Sporting aplicou algumas grandes goleadas, como a sobre o Braga, por 5 a 0, e a sobre o Casa Pia, por 8 a 0.

Um dos grandes responsáveis por este número expressivo é o centroavante Viktor Gyokeres. Ele esteve presente em todos os duelos da equipe nesta temporada, tendo marcado 10 gols e contribuído com três assistências.