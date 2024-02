São Paulo x Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

Do outro lado, o Bragantino vem de vitória sobre a Ponte Preta, no Nabi Abi Chedid, por 1 a 0. Com o triunfo, o time de Bragança Paulista alcançou a primeira colocação do Grupo C, com 14 pontos ganhos.

O Massa Bruta, comandado por Pedro Caixinha, pode ter algumas mudanças. Isso porque na terça-feira a equipe irá enfrentar o Águilas Doradas, da Colômbia, pela partida de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, em Medellín, no primeiro grande desafio da equipe em 2024.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)