Rogério Ceni, treinador do Bahia, projeta clássico contra o Vitória

Fala, Ceni! Comandante tricolor analisou mais um triunfo e falou sobre o BA-Vi.

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 16, 2024

Questionado sobre o rodízio que tem feito na equipe nos jogos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, Rogério Ceni ressaltou a força do elenco do Bahia.

"Meu time tem no mínimo 17, 18 caras que jogam. Se perguntarem quem são os 11, não vou saber responder. Nós temos que rodar e é isso que dá energia a esses jogadores", comentou.

Vitória e Bahia se enfrentam no Barradão neste domingo, às 16h (de Brasília), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Baiano.