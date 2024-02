Revezamento 4x200m livre feminino quebra recorde sul-americano e termina em 4º no Mundial

Stephanie Balduccini alcança final dos 100m livre e Gabrielle Assis fecha em nono

Antes de entrar na piscina para a disputa do revezamento 4x200m livre, Stephanie Balduccini esteve na água para encarar a semifinal dos 100m livre feminino. A brasileira fechou a prova em 54s07, teve o oitavo melhor tempo e se classificou à final. A decisão da prova será nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília).

Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023, Gabrielle Assis não conseguiu chegar à final nos 200m peito. A atleta brasileira completou a prova em 2min25s62 e terminou a competição na nona colocação.

O Mundial de Esportes Aquáticos terá sequência nesta sexta-feira. O Brasil estará na disputa do 100m borboleta com Matheus Gonche; Beatriz Dizotti e Gabrielle Roncatto competem no 800m livre; e, ainda, o revezamento 4x200m livre masculino entra na piscina em busca de um bom resultado.