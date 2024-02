Reintegrado ao elenco, Dodô é inscrito pelo Santos para a disputa do Paulistão

Na troca de passes! ??? pic.twitter.com/ROvj5TmF1s

Entre as ausências da lista pode-se destacar o goleiro Gabriel Brazão e o lateral Jorge. O primeiro ainda não foi anunciado por conta do transfer ban recebido pelo Peixe devido a uma dívida com o técnico Fabián Bustos, ao passo que o segundo está em recuperação de cirurgia no joelho.

Já classificado, o Santos encara o Novorizontino, pela nona rodada do Paulistão, às 16h (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro. Com 19 pontos, o Peixe está na ponta do Grupo A e da classificação geral.