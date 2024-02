Otero supera desconfiança e lidera estatísticas ofensivas do Santos em 2024

Otero até começou a temporada como reserva, mas saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, fora de casa. Nos jogos seguintes, também foi acionado no decorrer do segundo tempo e foi ganhando a confiança de Carille até se tornar titular.

Classificação e jogos Paulista

O meia, que tem a bola parada como grande arma, costuma atuar mais aberto, porém foi escalado mais centralizado nesta quarta-feira (14), no triunfo sobre o São Paulo, em pleno MorumBis. O gol dos visitantes, aliás, saiu em pênalti sofrido pelo venezuelano.

O jogador de 31 anos assinou um contrato de um ano com o Santos, com opção de renovação por mais uma temporada.

Com Otero à disposição, o Alvinegro Praiano volta a campo no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro, pela nona rodada do Estadual.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.