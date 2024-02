Osorio responde críticas após empate do Athletico-PR em casa

Ainda sobre o empate contra o Operário, Osorio diz que irá valorizar as virtudes apresentadas pela equipe. "Enfrentamos um rival atlético, que buscou nos controlar. Competimos bem na parte física, controlamos o jogo por alguns momentos, não geramos tantas oportunidades para eles, mas acho que merecíamos pelo menos um gol. Limitamos as chances do rival. Em geral, controlamos o jogo, fico com as coisas positivas", confirmou.

Por outro lado, Osorio promete intensificar as correções em detalhes para evitar novos tropeços. "Precisamos melhorar as definições e a entrada no último terço do campo adversário", explicou.