Novo reforço do Corinthians, Matheuzinho se destaca por eficiência nas assistências

Matheuzinho chega ao Corinthians para reforçar uma posição carente do elenco. O lateral-direito disputará vaga com Fagner, dono da posição desde 2014. Todavia, o ídolo corintiano, já com 34 anos de idade, não tem mais entregado boas atuações nos últimos anos, e poder perder espaço no time com a chegada do ex-Flamengo.

O atleta pode estrear com a camisa do Corinthians já neste domingo, no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Caso não entre em campo no Derby, Matheuzinho deverá realizar sua primeira partida pelo Timão contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira.