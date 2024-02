Naves se destaca novamente em vitória do Palmeiras contra o São Bernardo

O zagueiro Kaiky Naves vem ganhando cada vez mais espaço na equipe do Palmeiras. Na vitória desta quinta-feira contra o São Bernardo por 1 a 0 no Campeonato Paulista, o jovem de apenas 21 anos se destacou e foi um dos melhores em campo.

O atleta ganhou todos os duelos que teve na bola aérea, foram quatro disputas vencidas pelo alto no total, de acordo com dados do Sofascore. Além disso, fez três cortes e quatro desarmes. Nas estatísticas, Naves teve a maior nota do jogo, com 7,9.