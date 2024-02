Matheuzinho se despede do Fla após acerto com Corinthians: 'Hora de voar'

O Flamengo confirmou a saída do lateral direito Matheuzinho rumo ao Corinthians. Após uma longa novela, o jogador assinou contrato com o clube paulista até o fim de 2028. Em suas redes sociais, o defensor se despediu do time carioca.

"Obrigado por tudo Flamengo, sou grato a cada segundo por ter vivido o que é Flamengo. Grato por me ter feito viver tantas coisas lindas, tantos títulos. É hora do cria voar... Tamo junto!", escreveu.

O Flamengo também utilizou as redes sociais para informar a saída do jogador: "O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a transferência do atleta Matheuzinho para o Corinthians".