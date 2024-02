Marquinhos é regularizado e pode estrear pelo Fluminense contra o Madureira

O Fluminense enfrenta o Madureira neste sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o atacante Marquinhos. O recém-chegado foi regularizado nesta sexta-feira.

Marquinhos estava com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico. O atacante tem chance de ser opção no banco de reservas.

O atleta pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e chega ao Fluminense por empréstimo. Formado nas categorias de base do São Paulo, Marquinhos também teve uma rápidas passagens por Nantes, da França, e Norwich City, da Inglaterra.