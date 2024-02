Luisa Stefani e Demi Schuurs chegam à final no WTA 1000 de Doha

?

Para Luisa Stefani, a final em Doha pode render o nono título no circuito - o terceiro em torneios da série WTA 1000. Ela está na 17ª decisão da carreira em duplas.

Stefani e Schuurs ainda aguardam as adversárias do jogo decisivo em Doha, que sairá do duelo entre as norte-americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk contra a dupla formada pela ucraniana Anhelina Kalinina e a chinesa Yifan Xu.