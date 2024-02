Luis Enrique sobre saída de Mbappé do PSG: "A equipe está acima de todos jogadores"

De acordo com a imprensa europeia, o astro Kylian Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain que não seguirá no clube para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Luis Enrique preferiu destacar o coletivo e falar sobre a saída do atacante quando o anúncio oficial for feito.

"Não tenho nenhuma informação para dar. Até que as partes envolvidas se manifestem, não direi nada. Nem Kylian nem ninguém do clube falaram publicamente. Eu sou o treinador. Quando as partes se comunicarem, darei minha opinião", disse.

"Continuamos trabalhando para formar a melhor equipe possível todos os anos. Disse isso quando cheguei, há seis meses, a equipe está acima de todos os jogadores, de todos os indivíduos. O clube segue a mesma política, essa é a nossa mensagem. Quando as partes envolvidas falarem, porque cabe a elas isso, darei a minha opinião como treinador", completou.