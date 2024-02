Internacional anuncia retorno do volante Bruno Gomes, ex-Coritiba; veja detalhes

O Internacional anunciou a chegada de mais um reforço nesta sexta-feira. Após concluir a contratação de Wesley, o Inter confirmou o retorno do volante Bruno Gomes, que estava no Coritiba. O jogador firmou vínculo em definitivo com o Colorado até o fim de 2027 e fará sua segunda passagem pelo clube.

"Bruno Gomes é do Inter! Meio-campista é o novo reforço do Colorado para 2024! Com passagem de destaque pelo Coritiba, Bruno Gomes retorna ao Inter e assina até o final de 2027?, escreveu a equipe gaúcha nas redes sociais.

Bruno Gomes foi revelado nas categorias de base do Vasco e fez sua estreia como profissional no próprio Cruzmaltino em 2019. Ganhando destaque, se transferiu para o Internacional em 2022. Contudo, não conseguiu se firmar no time gaúcho e foi emprestado ao Coritiba.