Inter de Milão vence Salernitana com tranquilidade e abre dez pontos de vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Italiano ao bater a Salernitana por 4 a 0, nesta sexta-feira. O jogo, que ocorreu no Giuseppe Meazza, foi válido pela 24ª rodada da competição. Thuram, Lautaro Martínez, Dumfries e Arnautovic marcaram os gols da equipe. O lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto deu duas assistências e foi um dos principais destaques da partida.

A vitória fez com que a Inter abrisse dez pontos de vantagem na liderança da competição. Os donos da casa possuem agora 63 pontos conquistados, com ampla vantagem para a vice-líder Juventus, que soma 53 unidades.

A Salernitana, por sua vez, segue com sua campanha dramática no Italiano. Os visitantes venceram apenas dois jogos e ocupam a lanterna da competição, com 13 pontos, sete de distância do Sassuolo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.